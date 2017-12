Banco Central Europeu mantém juros em 2% ao ano Um dia após os Estados Unidos subirem os juros para 3% ao ano, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quarta-feira manter os juros básicos em 2% ao ano na zona do euro, devido à fraqueza do crescimento econômico. Os analistas consideram que a entidade monetária européia não subirá o juro até que a reativação da economia da zona do euro tenha se consolidado. Para o primeiro trimestre do ano, os especialistas contam com um aumento do PIB de 0,5% na zona do euro. Os prognósticos da Comissão Européia e do FMI prevêem uma alta de 1,6% para 2005. A inflação na zona do euro está relativamente contida, apesar do encarecimento do petróleo, e em abril permaneceu em 2,1%, a mesma de março, segundo o Escritório de Estatística da União Européia (Eurostat).