Banco Central Europeu mantém taxas de juro inalteradas O Banco Central Europeu manteve suas taxas de juro inalteradas, confirmando a expectativa dos 17 analistas consultados pela Dow Jones. A taxa para oferta mínima -usadas nas operações de refinanciamento da instituição - seguiu em 2%. O BCE deve ainda confirmar outra expectativa dos analistas: a indicação do de Jean-Claude Trichet para suceder o presidente do BC Wim Duisenberg. O anúncio deverá ser feito às 9h de Brasília. Após as atividades de hoje, o BCE entra em recesso e só voltará a se reunir no dia 4 de setembro. As informações são da Dow Jones.