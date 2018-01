Banco Central Europeu mantém taxas de juros inalteradas O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter suas taxas de juros inalteradas, confirmando as expectativas do mercado e adotando um comportamento diferente da do Banco da Inglaterra, que cortou hoje sua taxa de recompra em 0,25 ponto porcentual. Os 18 membros do conselho de governança do BCE aprovaram a manutenção em 2,75% da taxa de refinanciamento, a principal da instituição. A taxa está nesse nível desde o corte de meio ponto porcentual realizado em 5 de dezembro. O euro reagiu em baixa à decisão do BCE. A moeda, que era cotada a US$ 1,0814 momentos antes do anúncio, passou a cair e estava a US$ 1,0802 pouco antes das 11 horas (de Brasília). As informações são da Dow Jones.