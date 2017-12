Banco Central Europeu mantém taxas de juros inalteradas Em uma reunião realizada em Roma, o Banco Central Europeu confirmou os prognósticos do mercado ao manter as suas taxas de juros inalteradas, apesar dos sinais de deterioração do ambiente econômico na zona do euro. A principal taxa de juro do BCE, usada como referência nos leilões semanais de refinanciamento, foi mantida em 2,50%, uma postura que já vinha sendo defendida pelas autoridades, apesar das incertezas geradas pelo início da guerra contra o Iraque há duas semanas. Mas dados recentes evidenciando a deterioração dos sentimentos dos consumidores e dos empresários, além de piora da atividade manufatureira, deram força às expectativas de que o BCE terá de afrouxar sua política monetária no encontro de 8 de maio. As informações são da Dow Jones.