Banco Central europeu mantém taxas de juros inalteradas O Banco Central Europeu manteve as suas taxas de juros inalteradas, agindo dentro do esperado pelo mercado e seguindo o mesmo comportamento do Banco da Inglaterra. A taxa para as operações semanais de refinanciamento do BCE foi mantida em 2%. Todos os 49 analistas previam manutenção das taxas na zona do euro, cujo crescimento se desacelerou para 0,3% no terceiro trimestre, de 0,5% no segundo trimestre. As informações são da Dow Jones.