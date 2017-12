Banco Central Europeu mantém vigilância sobre câmbio A economia global está preparada para crescer no futuro iminente, mas há alguns problemas nesse caminho, como os movimentos brutais no mercado cambial. O alerta foi dado pelo presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, em entrevista após o encontro dos presidentes de bancos centrais do G-10, grupo das dez nações mais desenvolvidas, na cidade suíça de Basiléia, na Suíça. "Nós estamos confiantes após o que escutamos, mas temos de continuar vigilantes", declarou Trichet, evidenciando que são necessárias reformas estruturais para sustentar o crescimento no longo prazo. Ao se referir ao caminho de desvalorização do dólar ante o euro, Trichet sinalizou que o BCE não pretende ficar indiferente, destacando que há uma "volatilidade excessiva" e "movimentos brutais" que não são bem vindos e apropriados. Trichet especificou que essa visão foi manifestada pelos presidentes dos bancos centrais europeus presentes no encontro. No entanto, o BCE não quis fazer comentários sobre as possíveis ações futuras sobre juros e eventuais intervenções no câmbio.