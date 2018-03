Banco central japonês mantém juros em 0,1% ao ano O comitê de política monetária do Banco do Japão (BOJ, o banco central do país) decidiu hoje, em votação unânime, manter a taxa de juros em 0,1% ao ano, enquanto experimenta formas alternativas de fazer com que as instituições financeiras liberem dinheiro. O BC japonês disse que não vai tolerar que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país fique igual ou abaixo de zero, numa aparente elevação do tom de sua retórica contra a deflação. O BOJ também afirmou que as previsões dos membros de seu comitê para a inflação anual giram em torno de 1%.