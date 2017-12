Banco Central não diz se ciclo de alta dos juros chegou ao fim O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, se recusou hoje de manhã a comentar a quarta alta seguida dos juros para 17,75% ao ano, promovida ontem pelo Comitê de Política Monetária. Ao chegar no Ministério da Fazenda para a reunião do Conselho Monetário Nacional, ele não quis responder se a alta da Selic seria a última do ciclo de aperto monetário. O presidente do BC e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, acompanharão hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem a Belo Horizonte, para a reunião de cúpula do Mercosul.