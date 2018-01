Banco Central não mexe nos juros O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve o conservadorismo e não mexeu nos juros básicos da economia. É o terceiro mês seguido que a Selic fica em 16% ao ano. A decisão foi por unanimidade. O Copom não indicou tendência, o que significa que a taxa ficará neste valor até a próxima reunião, dias 17 e 18 de agosto. "Avaliando as perspectivas para a trajetória da inflação em 2004 e 2005, o Copom decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 16% ao ano, sem viés", diz a nota do Comitê. A ata da reunião deste mês será publicada na próxima quinta-feira.