Banco Central não resolve a inflação sozinho, diz Gustavo Franco

SÃO PAULO - O ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco afirmou há pouco, durante evento promovido pelo Itaú BBA, que a autoridade monetária sozinha não vai conseguir resolver o problema da inflação e, nesse contexto, é melhor o BC "não fazer muita marola". "A política monetária perdeu a eficácia e não dá para o BC ser herói se o resto do time está jogando contra", comentou.

Falando sobre a recente melhora nas projeções de inflação para este ano na pesquisa Focus, Franco foi bastante cético. "Se a inflação começou a ceder nas últimas semanas, não é porque as pessoas estão percebendo uma situação melhor, é porque nós temos a pior recessão da história. Esse tipo de queda da inflação não é confiável, porque se no futuro a economia se recupera, a inflação volta", afirmou.

Em painel realizado logo após a fala do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o ex-presidente do BC criticou fortemente o governo, que na sua opinião é o maior responsável pela atual crise. "Parece uma tentativa de ganhar o prêmio Nobel de economia fazendo tudo errado, com desarrumação fiscal, uma política de compadres nas estatais", afirmou.