Banco Central qualifica 4 bancos para leilão do BEC A diretoria do Banco Central decidiu hoje aprovar os bancos Bradesco, GE Capital, Itaú e Unibanco como pré-qualificados ao leilão de privatização do Banco do Estado do Ceará (BEC). A pré-qualificação foi feita tendo como base o edital de abertura do processo de privatização do BEC, publicado no dia 18 de março. "Os próximos passos são a abertura, em Fortaleza, da sala de dados (data room) à qual terão acesso os interessados pré-qualificados", diz nota divulgada hoje pelo BC. O informe acrescenta que haverá publicação do edital de venda do banco, que trará o preço mínimo e as demais condições da alienação do controle societário do BEC.