Banco Central reduz previsão de fluxo de capitais estrangeiros O Banco Central (BC) reduziu de US$ 15 bilhões para US$ 13 bilhões a sua previsão sobre o fluxo total de investimentos estrangeiros diretos (IDE) para o Brasil este ano, anunciou neste sábado o diretor da área internacional do banco, Beny Parnes, durante palestra para investidores no Seminário sobre a América Latina, promovido pelo Deutsch Banche, em Milão, na Itália. O seminário é um dos eventos paralelos da reunião anual do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Parnes anunciou também que a previsão do governo para o déficit em conta corrente foi reduzida de US$ 5,6 bilhões para US$ 4,2 bilhões. Este número representa que o déficit em conta corrente deverá equivaler a menos de 1% do PIB. O diretor do BC disse que, na próxima semana, a instituição vai publicar as explicações para esta mudança nas previsões de investimentos. Ele antecipou que boa parte desta queda prevista nos fluxos de capitais para o país é conseqüência do fraco desempenho dos investimentos no mercado acionário. "Apesar do ambiente do mercado acionário ter melhorado na última semana, o fraco desempenho no começo do ano teve um impacto nas nossas previsões", disse. Sobre a diminuição do déficit em conta corrente, Parnes explicou que a nova previsão se deve principalmente "às transferencias unilaterais e à redução dos custos de serviços". De acordo com Parnes, o governo manteve a sua previsão de superávit para a balança comercial em US$ 16 bilhões em 2003. Durante palestra para investidores o diretor do BC ressaltou que a economia brasileira esta se ajustando e, com a implementação das reformas, o país terá condições de iniciar um processo de crescimento sustentado, "acompanhado com uma profunda diminuição da sua vulnerabilidade externa".