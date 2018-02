Banco Central registra lucro de R$ 3 bi em 2001 O Banco Central apresentou um lucro de R$ 3,073 bilhões em 2001, contra R$ 1,627 bilhão no ano anterior, informou a assessoria de imprensa da instituição. No segundo semestre do ano passado, o BC apresentou resultado positivo de R$ 7,158 bilhões, ante um prejuízo de R$ 4,084 bilhões registrado no primeiro semestre. Em nota, o BC informa que o resultado do segundo semestre decorreu da estrutura patrimonial da instituição e do comportamento das taxas que remuneram os ativos e passivos do banco. De acordo com a nota, 58% dos ativos e 29% dos passivos são corrigidos por índices internos, enquanto 1% dos ativos e 18% dos passivos não são remunerados. A nota ressalta ainda que a correção cambial não teve impacto significativo sobre o balanço do segundo semestre, em função da pequena variação do dólar (+0,67%) naquele período do ano passado.