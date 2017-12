Banco Central tem independência prática, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que hoje o BC tem uma independência prática garantida pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não é formalmente independente porque isso significaria ter "uma estrutura totalmente diferente". Inicialmente, Meirelles disse que não responderia perguntas sobre a medida provisória que quer conferir ao presidente do Banco Central status de ministro e se isso reduziria a independência do BC em relação ao governo. No entanto, tanto ele quanto o presidente do banco central europeu, Jean-Claude Trichet, também presente ao segundo seminário de alto nível de banco centrais da América Latina e do Eurosystem, contaram que um dos principais temas do evento foi a importância da independência dos BCs. Meirelles também não respondeu quantos dos presidentes dos 23 bancos centrais participantes do seminário têm status de ministro de estado.