Banco Central tem prejuízo de R$ 12,5 bilhões no 1º sem O Banco Central registrou prejuízo líquido de R$ 12,523 bilhões no primeiro semestre. Segundo nota à imprensa divulgada nesta terça-feira pela assessoria do BC, o resultado foi determinado pela variação cambial e pela marcação a mercado de ativos do banco. A nota do BC destaca ainda que o efeito da variação cambial deve ser avaliado "no contexto da política do governo de redução da exposição do setor público a movimentos na taxa de câmbio". O diretor de administração do BC, João Antônio Fleury, explicou que o prejuízo registrado foi bastante influenciado pela valorização de 7,54% do câmbio no período. Esta variação do câmbio, segundo ele, provocou uma perda nos contratos de swap cambial da ordem de R$ 3,8 bilhões. Ele informou também que no primeiro semestre do ano passado o BC teve um prejuízo de R$ 11,616 bilhões. O Tesouro Nacional, segundo Fleury, terá que fazer emissão de dívida para o Banco Central, no valor do prejuízo do primeiro semestre, no começo de 2007. Matéria alterada às 19h22 para acréscimo de informações