Banco CR2 lança novo fundo imobiliário O Banco CR2 de Investimento, fundado por cinco ex-executivos do Banco BBM e inaugurado oficialmente na semana passada, está oferecendo nova opção de investimento para quem aposta no potencial de crescimento do setor imobiliário. O grupo planeja captar R$ 60 milhões nos próximos meses para serem distribuídos em 10 fundos de incorporação imobiliária, com seis milhões para cada um. Em fase de captação de recursos, o produto está disponível para pessoas físicas. Para participar de um desses fundos, é necessário investir um valor mínimo de R$ 200 mil, correspondente a 10 cotas. Um dos sócios do banco, Cláudio Coutinho, explica que, quando conseguir os recursos necessários, o fundo será fechado. A partir daí, quem quiser entrar na aplicação ou sair dela terá de negociar as cotas no mercado secundário. Coutinho diz que o objetivo é investir os recursos captados em empreendimentos imobiliários que serão construídos no Rio de Janeiro e em São Paulo. A taxa de administração cobrada sobre o capital investido é de 2% ao ano. Coutinho explica ainda que o dinheiro dos cotistas ficará aplicado em um Fundo de Investimento Financeiro (FIF-DI) e retirado gradativamente para ser utilizado no empreendimento, que será desenvolvido em parceria com incorporadora ou construtora. Diferentemente de outros fundos imobiliários, que têm como objetivo proporcionar renda permanente com aluguel, o fundo de incorporação do CR2 será encerrado assim que todas as unidades forem vendidas. Os imóveis começarão a ser comercializados ainda no período de construção. A expectativa de Coutinho é de que no prazo de 24 a 30 meses, contados a partir do momento em que o fundo encerrar a captação de recursos, os imóveis sejam construídos e vendidos. Depois que o cotista tiver recebido todo o capital investido corrigido pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, mais 6%, o banco passará a cobrar taxa de performance de 20% sobre o que o investidor receber daí em diante. O investidor poderá obter mais informações sobre o fundo de incorporação do Banco CR2, pelo telefone (0-xx-21) 806-2900.