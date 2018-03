Banco cria empresa para negociar agropecuários O banco Rural acaba de criar uma empresa específica para comercializar mercadorias agrícolas de seus clientes corporativos e também de sua produção própria. "Através da Rural Trading, negócios com produtos agropecuários de valor agregado serão fomentados, destacando a exportação", diz a diretora comercial da nova empresa, Eleny Foroni. A criação da empresa permitirá que o banco possa liquidar Cédulas de Produto Rural (CPRs) com entrega física, pois terá como escoar o produto recebido. Segundo ela, mais de 50% dos clientes do banco estão vinculados ao agronegócio e a empresa foi criada principalmente para estreitar o relacionamento com esta parcela da clientela. "São clientes de um banco de negócio, e não de varejo, e como lidam com a agropecuária, muitos precisam de um atendimento mais ágil na ponta que envolve a venda do produto físico", disse. A empresa pretende criar novas oportunidades para os clientes que exportam e auxiliar os que não exportam a entrar neste mercado. A meta da Rural Trading é concentrar-se em negócios com carne, na qual também participa como produtora, através da agropecuária Rural Agroinvest. A nova empresa também dará prioridade para o mercado de flores e frutas em um primeiro momento, mas não descarta operações com os demais produtos. A nova empresa trabalhará com clientes potenciais que, em 2002, realizaram exportações e importações - de R$ 7 bilhões com o banco. Aliada a outra empresa do grupo, a agropecuária Rural Agroinvest, a Rural Trading criou mais um instrumento para os investimentos em CPR. Por ser uma produtora, a Rural Agroinvest pode emitir CPRs, que são oferecidas para os clientes do banco, tanto CPRs financeiras (pré ou pós fixadas) como física. A CPR mais negociada é a de boi. O banco Rural também fornece aval ou carrega as CPRs emitidas por produtores para seus clientes, entre eles grandes fabricantes de insumos. Estas empresas, que possuem um grande volume de CPRs com produtores, transformam estes papéis em fluxo de caixa no banco. "Com a trading, podemos receber o produto físico e encontrar um destino para ele", disse. Desta forma, dentro do banco, o cliente pode comprar ou vender uma CPR e o banco tem a empresa para encontrar destinos para possíveis entregas de produto.