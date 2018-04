Banco da China vai operar no Brasil em 2009

O Banco da China recebeu autorização para atuar no Brasil. As operações começam no início de 2009, segundo informou o embaixador Chen Duqing. O decreto foi assinado pelo presidente Lula na sexta-feira e publicado ontem no Diário Oficial. O texto reconhece como de interesse do governo a participação estrangeira, de até 100%, no capital da instituição. Segundo o presidente da Câmara Brasil-China, Paul Liu, o principal objetivo do banco será facilitar o crédito para empresas chinesas que tiverem interesse em atuar no Brasil. O capital inicial da instituição chinesa será de cerca de US$ 100 milhões.