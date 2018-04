Banco da Escócia pode demitir 20 mil O Royal Bank of Scotland (RBS), atualmente controlado pelo Estado, anunciará na quinta-feira o fim de milhares de postos de trabalho e um leilão de seus ativos na Ásia, onde se retirará do negócio de bancos comerciais, informou ontem o Financial Times. As demissões podem ser aplicadas sobre até 20 mil empregados, dos 215 mil que trabalham para o banco no mundo. O novo executivo-chefe da entidade financeira, Stephen Hester, fará esses anúncios no mesmo dia em que será divulgado o relatório dos resultados do banco correspondentes a 2008, que devem mostrar um prejuízo bilionário.