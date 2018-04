Banco da Escócia sofre maior prejuízo da história empresarial britânica

O Royal Bank of Scotland (RBS) anunciou nesta quinta-feira que sofreu um prejuízo líquido de 24,1 bilhões de libras (cerca de US$ 34,2 bilhões) em 2008 - a maior perda anual na história empresarial da Grã-Bretanha. O banco confirmou ainda que pretende colocar o equivalente em 325 bilhões de libras (aproximadamente US$ 463 bilhões) de ativos tóxicos em um programa que oferece seguro contra prejuízos futuros, mantido pelo governo britânico. A entidade ainda avisou seus funcionários para se prepararem para o que chamou de "grande" corte de pessoal. O RBS quase foi à falência em setembro por causa da crise econômica global e foi socorrido pelo governo britânico com 20 bilhões de libras vindas do contribuinte. Hoje cerca de 60% de suas ações pertencem ao Estado. O presidente do RBS, Philip Hampton, atribuiu o prejuízo à "turbulência sem precedentes" dos mercados financeiros e à piora das condições econômicas em todo o mundo. "Devemos a continuidade da nossa independência ao governo britânico e ao contribuinte, e somos muito gratos pelo apoio deles", afirmou. Boa parte do prejuízo se deveu a uma desvalorização das 16,2 bilhões de libras ligadas à compra do banco holandês ABN Amro, em 2007. Recentemente, outros grandes bancos internacionais anunciaram perdas em 2008. O americano Citigroup teve um prejuízo líquido de US$ 18,72 bilhões, enquanto o Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, confirmou perda líquida de cerca de US$ 5 bilhões, o primeiro prejuízo anual registrado pela entidade desde a Segunda Guerra Mundial. O RBS também anunciou nesta quinta-feira que ainda deve receber do governo mais 13 bilhões de libras e terá outros 6 bilhões de libras à disposição, se for preciso. O novo diretor-executivo do banco, Stephen Hester, afirmou que, a entidade vai sofrer uma grande reforma interna, para tentar atingir a meta de cortar custos em 2,5 bilhões por ano. Segundo ele, uma das medidas será separar o banco em dois "braços", agrupando as ações e operações mais arriscadas. Muitas das filiais internacionais terão suas operações reduzidas ou serão simplesmente vendidas em 36 dos 54 países em que o banco atua. Hester também falou em corte de vagas, sem contudo dar um número preciso. Mas há relatos de que o RBS deve demitir 20 mil funcionários. O anúncio do RBS ocorre em meio a um grande debate gerado pela notícia de que o ex-diretor-executivo do banco, Fred Goodwin, já está recebendo uma aposentadoria de 650 mil libras (cerca de US$ 972 mil) anuais, aos 50 anos de idade. O novo diretor, Stephen Hester disse que a aposentadoria de Goodwin fez parte de um acordo legal do qual o governo participou. Mas o ministro das Finanças britânico, Alistair Darling, disse que advogados do governo estão tentando ver o que pode ser feito para conseguir de volta parte ou a totalidade da aposentadoria. "Não se pode justificar esse tipo de excesso quando se tem um fracasso desta magnitude", afirmou Darling. "O próprio Goodwin poderia resolver o assunto se voluntariando." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.