Banco da Inglaterra deve reduzir juros na 5ªF O Banco da Inglaterra deve reduzir a taxa de juros de 6% para 5,75% nesta semana, segundo a expectativa da maioria dos analistas da City londrina. A taxa de juros permanece inalterada há um ano, mas diante dos cortes promovidos pelo Fed nos Estados Unidos e sinais de desaquecimento da economia britânica, a expectativa do mercado é de um corte de 0,25%. O Comitê de Política Monetária do banco central britânico iniciará sua reunião na quarta-feira e anunciará sua decisão na quinta-feira, às 10 horas, horário de Brasília. Na última reunião, em janeiro passado, a manutenção dos juros em 6% foi decidida por cinco votos contra quatro entre os integrantes do comitê. Já antecipando um possível corte nos juros, algumas instituições financeiras devem anunciar nos próximos dias a redução nos juros cobrados nas hipotecas imobiliárias (mortgages).