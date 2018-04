Banco da Inglaterra mantém juro básico em 0,5% ao ano O comitê de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) manteve seu programa de compra de títulos do Tesouro inalterado, dizendo precisar de mais um mês para concluir a aquisição de 125 bilhões de libras esterlinas. O BoE também manteve a taxa de juro básica da economia britânica em 0,5% ao ano, como era esperado pelo mercado. No entanto, 8 de 15 economistas entrevistados pela Dow Jones previam que o comitê anunciaria um aumento de 25 bilhões de libras esterlinas no programa de compra de títulos.