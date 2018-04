Banco da Inglaterra prevê preços ao consumidor a 0,5% em 2 anos A inflação na Grã-Bretanha será de apenas 0,5 por cento em dois anos, à medida em que a economia encolhe rapidamente em 2009, mostram nesta quarta-feira as novas projeções do Banco da Inglaterra, o que abre caminho para mais cortes da taxa de juro. No relatório trimestral de inflação, o banco central britânico estimou uma taxa de inflação bem abaixo da meta de 2 por cento para os próximos três anos, se as taxas seguirem o caminho determinado pela curva de rendimentos do mercado. Essa previsão considera que a taxa cairá para 0,7 por cento no terceiro trimestre e subirá para pouco acima de 2 por cento no final do próximo ano. O relatório mostrou que Produto Interno Bruto (PIB) deve cair na maior parte do ano antes de se recuperar no final do exercício. (Reportagem de Sumeet Desai e Fiona Shaikh)