Banco da Jamaica lança moeda com perfil de Bob Marley O Banco da Jamaica está lançando mil moedas feitas de ouro e prata para homenagear o cantor de reggae Bob Marley, que morreu em 1981. As moedas comemorativas com o perfil de Marley estão sendo vendidas a US$ 100 cada uma. Elas foram cunhadas pela Casa da Moeda da Grã-Bretanha para marcar os 60 anos do nascimento de Marley, em 2005, mas só agora foram lançadas. Segundo a porta-voz do banco jamaicano, Jacqueline Morgan, a moeda do famoso cantor já está despertando bastante interesse. Segunda vez Esta é a segunda vez que o Banco da Jamaica lança moedas com o perfil de Bob Marley no país. "As moedas para comemorar seu 50º aniversário esgotaram", afirmou. Bob Marley, que morreu de câncer, foi um dos expoentes do Reggae e, segundo alguns, o mais famoso jamaicano da história. Ele se tornou conhecido na década de 70 com canções como I Shot The Sheriff e No Woman No Cry, que teve uma versão em português lançada por Gilberto Gil. Em fevereiro, foi anunciado que sua casa na Jamaica seria declarada um monumento nacional, 25 anos após a sua morte.