Banco da Mulher planeja aumentar número de clientes A obtenção de mais recursos públicos e privados para financiamento aos micro-empreendimentos das mulheres brasileiras é o principal objetivo do Banco da Mulher neste exercício, revelou a presidente da entidade, Gabriella Icaz a. Durante o próximo seminário A Importância da Mulher no Desenvolvimento Nacional e os Desafios para os Empresários, que irá comemorar dos 20 anos da organização, Icaza aproveitará a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reivindicar que os projetos realizados pelo voluntariado e por mulheres empresárias que se interessam pelo desenvolvimento de mulheres menos favorecidas sejam tratados de forma diferente da atual, por meio da facilitação de meios para obtenção dos recursos para apoio ao micronegócio. Ela esclareceu que o Banco da Mulher se dedica ao microcrédito produtivo, fazendo com que as mulheres e também os homens, "porque a entidade não faz distinção de sexo", recebam empréstimos de modo a desenvolverem seus próprios negócios. Gabriela Icaza disse à Agência Brasil que a luta para conseguir recursos é incessante. Hoje, o Banco da Mulher está com ativo de R$4,5 milhões, contra R$7,7 milhões no final do ano passado. Explicou que esse ativo vem decrescendo justamente pela falta de interesse ne sse tipo de organização de microcrédito produtivo, que dá ferramenta para as mulheres se desenvolverem. Uma das clientes do Banco da Mulher há 10 anos, Ediméia Amaral de Jesus, dará seu depoimento durante o seminário, mostrando como conseguiu, a partir do financiamento recebido da entidade, montar seu micronegócio, passando a gerar empregos, desenvolvendo e comercializando seu produto. Os empréstimos do Banco da Mulher beneficiam cerca de 15 mil mulheres em todo o país. "A idéia é ampliar o atual número de nove afiliadas para 20 em três anos, que possam multiplicar esse trabalho de apoio à mulher e ao homem empreendedores ", disse Icaza. Os homens representam 15% da carteira de financiamento do Banco da Mulher.