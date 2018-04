Banco de fomento de SP começa a funcionar em abril O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse hoje que o banco de fomento do Estado vai se chamar Nossa Caixa Desenvolvimento e deve entrar em operação a partir de abril de 2009. O banco será criado com R$ 1 bilhão provenientes dos recursos obtidos com a venda da Nossa Caixa para o Banco do Brasil, anunciada na quinta-feira. "É um banco de desenvolvimento. Não vai fazer captação de recursos, depósitos, nada. É um banco com 50 funcionários, que vai dar crédito para pequenas e médias empresas", explicou, durante vistoria de obra da Linha 4 do Metrô na Praça da República, região central da capital paulista. "Nós vamos usar a rede do Banco do Brasil, repassar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco Mundial, o que tiver", acrescentou. De acordo com Serra, a iniciativa vai ajudar na geração de empregos no Estado. "Estamos planejando. Em abril, vai começar a funcionar, já tem lei, já foi aprovado." O governo do Estado vai receber R$ 5,4 bilhões pela venda da Nossa Caixa. Para a agência de fomento, serão destinados R$ 1 bilhão. O restante será utilizado, segundo Serra, em investimentos no Metrô, na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em estradas, na rede hospitalar, na criação de escolas técnicas e de um centro de pesquisas em biocombustíveis.