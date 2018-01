Banco deve informar sobre conta de cliente Banco deve prestar informações sobre lançamentos na conta, mesmo que tenha enviado extratos semanais ao cliente. Ou seja, se quiser conferir os lançamentos em sua conta, o cliente tem direito de solicitar ao banco a qualquer momento que deve enviar a documentação correspondente. Esta foi a decisão por maioria da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reúne os ministros da Terceira e Quarta Turmas. Segundo a Assessoria de Imprensa do STJ, este entendimento abre precedente a outros processos sobre a mesma questão. Ou seja, ações em que o Tribunal poderá decidir da mesma forma. O julgamento foi sobre um recurso do Banco do Brasil contra o agricultor Ivo Darci Bazanela, de Mato Grosso do Sul. Mas contra o recurso o STJ argumentou que o acesso a extratos semanais não priva o correntista do direito de ajuizar ação de prestação de contas contra o banco. A decisão foi tomada pelas duas Turmas, pois havia divergência sobre o tema. A ministra relatora do recurso, Nancy Andrighi, afirmou ser legítima a possibilidade do correntista ajuizar ação para obter informações se os valores lançados em conta corrente estão corretos, caso discorde dos lançamentos efetuados. Entenda o caso do correntista com o banco Após verificar a presença de "lançamentos duvidosos em sua conta corrente", o agricultor Ivo Darci Bazanela solicitou o fornecimento de diversos documentos, entre eles extratos de conta corrente, cópias dos contratos assinados e de todos os débitos registrados. O Banco do Brasil (BB) recusou-se a atender o pedido sob o argumento de que fornece a todos os clientes um extrato semanal gratuito, obtido inclusive nos terminais eletrônicos. E segundas vias podem ser obtidas mediante pagamento de tarifa. Em 1996, o agricultor entrou com uma a ação de prestação de contas contra o BB. Ele afirmava que os créditos e débitos realizados não estavam claros e alguns lançamentos não tinham origem justificada, assim como débitos indevidos na conta corrente. Por outro lado, o banco alegou que o correntista "não pode, a pretexto do direito de ação, promover medida judicial para obter esses documentos cujas cópias de microfilme são dispendiosas, sem o correspondente pagamento ou prestação de caução idônea" Banco perdeu e ação continuará A ação de prestação de contas foi julgada procedente em primeiro grau. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a sentença, pois os extratos da conta corrente que o cliente recebe semanalmente, destinados à simples conferência, a qualquer tempo a ação de prestação de contas contra o banco, para obter prestação jurisdicional quanto aos respectivos lançamentos. O BB recorreu então ao STJ contestando o interesse de agir do correntista, que formulou pedido genérico de prestação de contas retroativa a sua abertura (1993), "não indicando de modo claro e individualizado os lançamentos impugnados". Com a decisão da Segunda Seção do STJ quanto ao recurso proposto pelo banco, a ação de prestação de contas prosseguirá.