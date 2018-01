Banco do Brasil abre crédito para microempresa O Banco do Brasil colocou hoje à disposição do mercado uma nova linha de crédito para capital de giro destinada às microempresas que têm faturamento bruto anual de R$ 500 mil. Segundo o vice-presidente de varejo e distribuição do banco, Edson Machado Monteiro, as empresas poderão contratar empréstimos de R$ 500 a R$ 5 mil, pagáveis em 12 parcelas, com taxa de juros prefixada em 2,25% ao mês. A expectativa é emprestar, até dezembro de 2004, R$ 200 milhões. A utilização dos recursos contratados será feita com cartão de crédito empresarial. "O empresário poderá fazer a aquisição do produto ou serviço que lhe interessar, e o pagamento será automaticamente parcelado em 12 vezes na fatura do cartão", disse Monteiro. Segundo ele, existem dentro da carteira de clientes do Banco do Brasil 372 mil microempresas aptas a formalizar o pedido de crédito pela nova linha.