Banco do Brasil abre editais para patrocínios em 2017 e 2018

BRASÍLIA - Nesta segunda-feira, 22, o Banco do Brasil abriu dois editais para os patrocínios do banco nos próximos dois anos. As propostas selecionadas contarão com o apoio financeiro do BB para execução de projetos culturais, ambientais, sociais, esportivos e de negócios.

No ano passado, o BB recebeu 6.571 projetos, dos quais 448 foram selecionados. Foram investidos R$ 6 milhões nessas ações. Um quarto desse valor foi direcionado às feiras de agronegócio. Em 2015, foram geradas cerca de R$ 1 bilhão em contratações efetivas. O banco é o maior financiador do agronegócio, com 62% de participação nos empréstimos destinados ao setor.

Um dos editais abertos é para selecionar projetos culturais para compor a programação dos Centros Culturais Banco do Brasil (CCBB), em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, nas áreas de música (popular, erudita e instrumental), exposição (pintura, escultura, fotografia, gravura, instalação, multimídia e outros), artes cênicas (teatro, dança, performance, circo, ópera), cinema e vídeo (mostras e festivais), programa educativa (oficinas, cursos e visitas orientadas) e ideias (palestras, seminários e conferências). O BB estima que o retorno do patrocínio cultural é de dez vezes o valor do investimento.

A mostra pós-impressionista e moderna mais visitada em 2015 foi "Picasso e a modernidade espanhola", realizada no CCBB Rio de Janeiro, que teve mais de 620 mil visitantes, com média diária de 9.500 pessoas.

As inscrições para as duas seleções vão até 26 de setembro. Os dois editais contam com uma comissão formada por funcionários do banco e podem contar com especialistas de mercado e técnicos do governo federal indicados pela Presidência da República e Ministério da Cultura.

Eles analisam as propostas de acordo com alguns critérios, como brasilidade, visibilidade, risco, responsabilidade social, democratização, valorização dos relacionamentos, satisfação dos clientes, criatividade/originalidade, sustentabilidade e acessibilidade. Para os projetos inscritos aos CCBBs, serão considerados os critérios de inovação, originalidade, brasilidade, memória cultural, abrangência de público, fomento a novos talentos, relevância conceitual e temática, experiência e ficha técnica.