Banco do Brasil abrirá 100 novas agências O Banco do Brasil espera ampliar sua participação no mercado este ano. Até o fim de março o banco pretende inaugurar 100 agências e mil postos eletrônicos de atendimento. O banco irá inaugurar novas unidades em São Paulo, onde abrirá 52 agências e mais 30 no Rio de Janeiro. As novas agências fazem parte da estratégia do BB para aumentar sua presença nas regiões Sul e Sudeste e aumentar sua base de clientes em 1,4 milhão de novas contas em todo o país até o final deste ano. Hoje, o BB possui 12,5 milhões de clientes.