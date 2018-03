Banco do Brasil abrirá escritório em Xangai O diretor da área internacional do Banco do Brasil, Augusto Braúna Pinheiro, disse à Agência Estado que a instituição deverá abrir um escritório em Xangai (China), ainda este ano. Ele disse que falta uma autorização burocrática do governo chinês, que está sendo adiada provavelmente por conta da peneumonia asiática (SARS). O executivo prevê que o escritório será aberto nos próximos seis meses. A China é hoje o segundo maior cliente individual do Brasil para onde o País exportou US$ 1,185 bilhão nos quatro primeiros meses de 2003, com aumento de nada menos que 185,8%. "A China se tornou um excelente parceiro do Brasil e a abertura do escritório do BB naquele país é muito importante", disse Pinheiro. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica