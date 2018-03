Banco do Brasil amplia em R$ 4 bi limite de crédito consignado

O Banco do Brasil aumentou em R$ 4 bilhões o limite pré-aprovado de crédito consignado para 2 milhões de clientes. A medida vai beneficiar aposentados que recebem pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e servidores do Ministério do Planejamento. Em nota à imprensa, o BB informa que a ampliação dos limites é feita automaticamente e é "resultado de um refinamento das metodologias de análise de crédito".

"Nosso objetivo é expandir a carteira de crédito com qualidade e eficiência, buscando a automatização de processos que desonerem a rede de atendimento e possam liberar os funcionários das agências para a realização de negócios", diz o vice-presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global, Ricardo Flores.

Atualmente, o BB tem R$ 20 bilhões em empréstimos consignados. A instituição é líder nesse segmento, com participação de mercado de 32,6%. O crédito com desconto em folha de pagamento já representa 36% de todos os empréstimos para as pessoas físicas do BB.