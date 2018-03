Banco do Brasil aumenta em 154% verba para insumo agrícola O Banco do Brasil oferecerá de março a julho R$ 1,5 bilhão para compra antecipada de insumos, volume 154% superior aos R$ 590 milhões aplicados em 2002. ?Atendemos a uma reivindicação antiga dos produtores, que era a de liberação de recursos para compra antecipada. Eles poderão comprar os insumos no primeiro semestre, quando os preços são mais baixos?, disse vice-presidente de agronegócios e governo do Banco do Brasil, Ricardo Conceição. Segundo ele, os agricultores também aproveitarão os valores mais baixos dos fretes. ?A partir de março, os produtores embarcam a safra e os caminhões voltam vazios dos portos, o que barateia o frete de volta?, disse. Do total a ser oferecido até julho, R$ 900 milhões serão para os produtores com a taxa de juros controlada do crédito rural de 8,75% ao ano. Os restantes R$ 600 milhões terão taxa de juros não equalizada, podendo oscilar entre 12% e 15% ao ano. Para a próxima safra, poderá haver alguma mudança na taxa de juros do crédito rural, disse. Para estimular o plantio das culturas de inverno, principalmente o trigo, o Banco do Brasil liberará R$ 450 milhões para a safra 2002/03, 80% acima dos R$ 250 milhões de 2002. A proposta do banco é financiar desde o plantio até a colheita das lavouras. Também com o objetivo de estimular a estocagem de milho dentro da nova linha aprovada pelo governo, a Linha Especial de Crédito à Comercialização (LEC), o Banco do Brasil terá R$ 250 milhões neste ano aos produtores. Conceição disse que o governo está preocupado com o abastecimento de milho e que a liberação de recursos permitirá que produtores, cooperativas e agroindústrias tem milho durante todo o ano. ?Esse montante supera em mais 150% o total disponibilizado para estocagem em 2002. E se precisar de mais dinheiro, vamos liberar?, disse. Para o ano-safra 2002/03, a previsão do banco é de liberar R$ 15,5 bilhões. ?A assistência creditícia para os agricultores ficará dentro do previsto?, afirmou Conceição. Ele disse que será possível concretizar a safra recorde, estimada em 112 milhões de toneladas.