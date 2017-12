BB cai mais de 3% com venda de ações pelo Fundo Soberano

Texto atualizado às 20h30

As ações do Banco do Brasil fecharam entre as maiores queda da Bovespa nesta quinta-feira, 16, depois de notícia de que o Fundo Soberano vendeu 1 milhão de ações da instituição financeira em junho. No fim do pregão, os papéis do banco recuaram 3,26%.

Mais cedo, a agência de notícias Bloomberg citou fonte afirmando que a venda dos papéis faz parte da estratégia do governo federal para usar os recursos do fundo no ajuste fiscal. Representantes do Ministério da Fazenda não puderam ser contatados de imediato.

Dados disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostram que o Fundo Soberano vendeu 1 milhão de ações do Banco do Brasil no mês passado, levantando um total de R$ 23,86 milhões. Ainda estão na carteira 109,650 milhões de papéis do banco, equivalentes a 79,247% do patrimônio líquido do fundo.

Mercado. A Bovespa abriu em alta, virou no começo da tarde para o negativo, mas conseguiu garantir um fechamento no azul. As preocupações com a economia brasileira e o conturbado cenário político levaram o Ibovespa para as mínimas no período vespertino, mas a alta internacional depois que o Parlamento grego aprovou as medidas de austeridade exigidas pelos credores se sobrepôs e os 53 mil pontos foram mantidos. O Ibovespa terminou a sessão com ligeira alta, de 0,32%, aos 53.069,75 pontos.

No início dos negócios, a Bovespa subiu com a Grécia, que influenciou ainda as bolsas norte-americanas e europeias. Esse movimento garantiu o fechamento positivo em Wall Street e a nova virada para cima da Bovespa no final.

Dow Jones terminou em alta de 0,39%, aos 18.120,25 pontos, S&P registrou ganho de 0,80%, aos 2.124,29 pontos, e o Nasdaq registrou valorização de 1,26%, aos 5.163,18 pontos.

O índice titubeou durante a tarde depois que saiu a notícia de que Procuradoria do Distrito Federal está investigando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a construtora Odebrecht. A suspeita é de que a construtora teria obtido vantagens com agentes públicos de outros países por meio de influência do ex-presidente Lula.

Outra notícia negativa foi a de que o presidente do Senado, Renan Calheiros, planeja criar duas CPIs caras ao governo: de fundos de pensão e do BNDES. A medida seria uma retaliação ao governo Dilma.