Banco do Brasil capta US$ 120 milhões nos EUA O presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb Lima, anunciou que a instituição fechou hoje uma captação de US$ 120 milhões nos Estados Unidos. A operação é lastreada no fluxo de ordens de pagamento que o BB tem a receber em dólar. O prazo da operação é de sete anos, com dois anos de carência e cupom de juros de 7,26%. Segundo o vice-presidente de Negócios Internacionais e Atacado do BB, Rossano Maranhão, a operação ficou em 450 pontos base acima dos juros pagos pelos títulos do Tesouro norte-americano. Segundo Maranhão, desde setembro do ano passado o Brasil (governo e empresas) não fazia captações externas com prazo tão longo, de sete anos. A última captação feita pelo BB, em 11 de setembro de 2002, foi de US$ 40 milhões, pagando 489 pontos base acima dos juros pagos pelos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A captação foi coordenada pela BB Securities e a Merrill Lynch, e inicialmente estava estimada em US$ 75 milhões, mas foi elevada para atender à demanda do mercado. De acordo com documento divulgado hoje pelo BB, a operação obteve uma classificação de risco "BBB" e "Baa1" pelas agências Standard&Poor´s e Moody´s. Isso significa, segundo os técnicos do BB, dois níveis acima do que o mercado considera como "investment grade". Os recursos captados serão destinados ao financiamento do comércio exterior, sendo até US$ 20 milhões para micro e pequenas empresas. O Banco do Brasil concluirá ainda esta semana um acordo com um banco estrangeiro para captação de cerca de US$ 30 milhões. Segundo Maranhão, essa captação está sendo concluída e, por isso, ele não pode informar detalhes. "Deve ser de US$ 30 milhões, podendo chegar a US$ 35 milhões", adiantou. Ele explicou que a operação acontece via mercado interbancário e não há emissão de papel. O dinheiro da captação será usado para financiar micro e pequenas empresas exportadoras. Maranhão afirmou também que a instituição pretende ultrapassar esse ano a meta de captações externas definida para 2003. A meta estabelecida pelo BB é de US$ 500 milhões. Apesar das possibilidades cada vez mais concretas de uma guerra no Iraque, Maranhão acredita que o BB terá condições de fazer as captações imaginadas. "Se (a guerra) tivesse que atrapalhar já teria atrapalhado hoje", disse o vice-presidente. Com a captação concluída hoje, o BB completa um total de US$ 910 milhões em operações feitas no exterior com base no fluxo de remessas de dólares, as chamadas MT 100. Todas as operações feitas com base nesse fluxo de remessas foram classificadas como "investment grade", segundo informou Maranhão. A captação anunciada hoje é a segunda feita pelo BB em 2003. A primeira, em janeiro, foi feita por meio do lançamento de Eurobonus, num valor de US$ 100 milhões com prazo de 12 meses.