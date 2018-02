Banco do Brasil deve fazer oferta secundária de ações este ano O fundo de pensão Previ e o braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDESPar, pretendem realizar até o final do ano oferta pública secundária de ações do Banco do Brasil, em uma operação que poder chegar a quase 4 bilhões de reais. Atualmente, o maior banco do país possui cerca de 15 por cento de suas ações em circulação no mercado e tem até 2009 para elevar o "free float" para 25 por cento, conforme as regras do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. De acordo com fato relevante enviado pelo BB nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários, a oferta secundária em estudo pelo fundo de pensão de seus funcionários e pelo BNDESPar será de no mínimo três por cento e no máximo cinco por cento do capital do banco. Mesmo com o teto da oferta --que com base no valor de fechamento dos papéis do banco na quarta-feira seria de 3,9 bilhões de reais--, o BB ainda ficaria com "free float" abaixo dos 25 por cento exigidos pelo Novo Mercado. As ações do BB caíam 2,69 por cento, para 30,35 reais, enquanto o principal indicador da bolsa paulista subia 1,06 por cento. O papel do BB deve ficar pressionado no curto prazo, já que os investidores tendem a vender ações antes de ofertas públicas para comprá-las na operação a um preço inferior. SINAL VERDE PARA ESTRANGEIROS Os estrangeiros têm mostrado grande apetite nas ofertas de ações brasileiras, e analistas acreditavam que o apertado limite de participação externa em bancos nacionais era um obstáculo para uma operação envolvendo ações do BB. O Conselho Monetário Nacional (CMN) encaminhou recentemente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva proposta de decreto que autoriza a estrangeiros a compra de ações ordinárias de bancos nacionais, desde que estejam listados no Novo Mercado. Há cerca de um ano, o BB fez uma oferta secundária de ações de mais de 2 bilhões de reais. Os estrangeiros ficaram com cerca de metade dos papéis e, para que isso fosse possível, o presidente Lula assinou decreto na época autorizando aumento da presença internacional no BB de 5,6 por cento para até 12,5 por cento do capital. Pelas novas regras sugeridas pelo CMN, qualquer banco nacional listado no Novo Mercado e com valor de mercado acima de 2 bilhões de reais --caso do BB-- poderá ter até 25 por cento de seu capital nas mãos de estrangeiros.