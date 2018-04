Banco do Brasil deveria ajudar exportadores, diz associação O presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Alfried Plöger, disse nesta quarta-feira que o BNDES não tem agilidade para acelerar linhas de comércio exterior por ser um banco de fomento. Plöger acredita que o Banco do Brasil daria uma contribuição maior neste momento para a volta das linhas de financiamento às exportações. Ele fez esse comentário ao avaliar a possibilidade de o BNDES captar US$ 1 bilhão no exterior e repassar parte dos recursos para as empresas exportadoras. Quanto à linha de US$ 2 bilhões para as exportações, o presidente da Abrasca disse que será uma ajuda importante uma vez que os financiamentos às vendas externas ficaram escassos pela retirada de recursos pelos bancos internacionais. Ele acredita que o fluxo dessas linhas deve melhorar a partir da reunião que o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, terão na segunda-feira, em Nova York. Para Plöger, os bancos estrangeiros têm interesse na retomada dessas linhas de crédito.