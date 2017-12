Banco do Brasil dobra volume de créditos às exportações O Banco do Brasil vai disponibilizar em abril um volume recorde de crédito para as exportações, que contemplará sobretudo pequenas e médias empresas. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anunciou que a pedido de sua pasta o BB vai incrementar em mais US$ 350 milhões as linhas de financiamento às exportações, dobrando os recursos para US$ 700 milhões - habitualmente, o BB disponibiliza cerca de US$ 350 milhões mensais às vendas externas. Furlan disse ainda que o ministro do Trabalho, Jaques Wagner, também apoia e deve aprovar a liberação de mais US$ 500 milhões do FAT cambial para compor os recursos do BNDES.