Banco do Brasil e bancários firmam compromisso no DF A direção do Banco do Brasil e do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília assinaram, perante o Ministério Público do Trabalho, um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que pode facilitar as negociações entre os grevistas e a empresa. Segundo o termo, o Banco do Brasil reafirma o compromisso de não punir os empregados comissionados com perda da função de confiança em razão do posicionamento em relação à greve. Por sua vez, os funcionários se comprometem a não violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais dos bancários que não querem aderir ao movimento e empregar apenas meios pacíficos para persuadir os trabalhadores a aderirem à greve. Caso descumpram o compromisso,as partes ficam sujeitas ao pagamento de multa no valor de R$ 15 mil, por infração, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).