Banco do Brasil faz captação de US$ 300 millhões O Banco do Brasil informou hoje que realizou uma emissão de US$ 300 milhões em papéis no mercado externo. Os papéis terão vencimento em 20 de setembro de 2014. É a primeira captação do banco como dívida subordinada, o que permite contat o valor como capital do banco e abre espaço para operações de crédito de R$ 8 bilhões. Segundo o vice-presidente da área internacional do BB, Rossano Maranhão, o dinheiro será usado em empréstimos para projetos de investimentos de longo prazo, de preferência de empresas com receita em dólares, como as exportadoras. A meta do banco para 2004 é captar US$ 500 milhões. Ele informou que o BB voltará ao mercado para uma nova captação a partir de outubro. Segundo ele, essa nova operação não será de dívida subordinada. Pelas condições "muito favoráveis" do mercado lá fora, Maranhão acredita que o BB tem condições de captar o dobro desse volume.