Banco do Brasil faz concurso para escriturários O Banco do Brasil realizará concurso para preencher cargos de escriturário em agências do interior de São Paulo e em Sapucaí Mirim, Minas Gerais, oferecendo salário inicial de R$ 638,40 mensais por uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação nos lucros e possibilidade de participção em planos assistenciais e previdenciários complementares. Segundo edital publicado hoje no Diário Oficial, as inscrições deverão ser feitas nas agências do BB nos dois Estados, no período de 16 a 25 de junho, podendo também ser feitas via internet, no endereço www.cespe.unb.br/bbI2003. A prova objetiva constará de 40 questões, com cinco itens cada uma, sobre conhecimentos bancários, conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática e conhecimentos básicos de informática. Os candidatos deverão ter segundo grau completo.