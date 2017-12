Banco do Brasil financiará 13º salário para empresas O Banco do Brasil começou a operar hoje uma linha de crédito exclusiva para pessoas jurídicas, destinada ao financiamento do pagamento do 13º Salário. O financiamento terá taxas de juros mensais que variam entre 1,80% e 2,70%, acrescidas da Taxa Referencial (TR). A informação é da Assessoria de Imprensa do banco, adiantando que a taxa mais baixa é um diferencial para as empresas que processam sua folha de pagamento no BB. A linha de crédito oferecerá flexibilidade do dia de pagamento, que pode ser escolhido pelo próprio cliente. O prazo de liquidação do capital emprestado é de 12 meses. As informações são da Agência Brasil.