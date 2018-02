Banco do Brasil já concedeu R$ 500 milhões para antecipação de IRPF

SÃO PAULO - O Banco do Brasil já registrou R$ 500 milhões na linha de antecipação de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), desde 1º de março, montante 5,5% acima do mesmo período de 2015. A expectativa é chegar a R$ 520 milhões até o próximo dia 30 de setembro, quando se encerra a linha. Segundo o banco, cerca de R$ 30 milhões do total foi contratado via mobile, pelo Aplicativo BB para celulares e tablets.

A linha permite antecipar até 100% do valor do crédito a ser restituído, com teto de R$ 20 mil, taxas de juros a partir de 2,25% ao mês e pagamento automático com crédito da restituição ou no vencimento do contrato, dia 15 de janeiro de 2017, o que ocorrer primeiro.