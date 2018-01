Banco do Brasil lança novo site O Banco do Brasil (BB) lançou, ontem, um novo site na Internet (veja link abaixo). As modificações incluem novo visual, rapidez e facilidade de navegação. Além disso, o cliente terá acesso a ferramentas de investimentos (veja link abaixo), onde poderá fazer simulações dos seus investimentos para poder escolher o mais rentável e adequado ao seu perfil. A diretoria do banco afirma que, de acordo com o perfil do cliente - conservador, moderado ou agressivo - o banco vai sugerir o investimento mais adequado. Nos últimos anos, o Banco do Brasil fez investimentos em tecnologia para se transformar num banco moderno, eficiente e competitivo. Até o final do ano, os investimentos alcançarão R$ 60 milhões. Entre os novos serviços e produtos que serão oferecidos está a compra e venda de ações on line, participação nos leilões eletrônicos e lojas virtuais. O novo site do BB contêm cerca de 1700 páginas para navegação. Além dos serviços bancários tradicionais, o cliente do banco poderá adquirir produtos não bancários, como por exemplo previdência, capitalização e seguro.