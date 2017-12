Banco do Brasil lança Office Banking O Banco do Brasil está substituindo a linha direta Banco do Brasil por novo meio de atendimento eletrônico através de microcomputador: o BB Office Banking. Edson Monteiro, superintendente da área comercial do Banco do Brasil, informou em conference call com os funcionários de todas as agências bancárias da instituição, que em breve as empresas clientes do banco terão acesso a serviços da instituição pela Internet. O BB Office Banking pretende atingir 700 empresas clientes do banco. Atualmente 42 mil empresas já receberam o programa e na Internet já existem 4 mil empresas clientes "testando o novo sistema". O BB Office Banking é um aplicativo de computador que permite aos clientes transferir valores entre contas e efetuar pagamentos (contas de telefone, luz e energia) e emitir doc eletrônico, realizar aplicações financeiras, obter saldos e extratos.