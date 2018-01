Banco do Brasil lança seguro de vida para baixa renda O Banco do Brasil está lançando dois produtos voltados para os clientes com renda de até R$ 1 mil. Por R$ 6,99 por mês, o cliente do BB poderá adquirir o seguro vida, que oferece cobertura de até R$ 15 mil para morte. Por mais R$ 2,00, esse mesmo seguro oferecerá orientação jurídica e farmácia em casa, com o cliente passando a ter acesso a descontos na compra de remédios e a entrega dos medicamentos em domicílio. O segundo produto é um título de capitalização que pode ser adquirido pelos clientes por R$ 15,00 por mês. O vice-presidente de varejo e distribuição do BB, Edson Monteiro, informou que o título de capitalização tem prazo de 60 meses, com carência de 12 meses. Serão mais de 1.500 prêmios por mês, com valor entre R$ 100,00 e R$ 51 mil. De acordo com ele, o cliente que permanecer com o título até o final do prazo receberá o dinheiro investido de volta corrigido pela TR mais 6% ao ano e terá a chance de ser premiado. O diretor explicou que o título de capitalização mistura poupança com sorteio e o resgate antes do prazo pode implicar perda de dinheiro para o cliente. Se ele retirar o dinheiro no 13º mês, por exemplo, ele só receberá 72% do dinheiro que depositou. Até o início da tarde de hoje o BB já tinha vendido mil títulos de capitalização e 500 apólices de seguro.