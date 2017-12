Banco do Brasil leiloa imóveis O Banco do Brasil vai realizar um leilão e duas concorrências para ofertar 18 imóveis avaliados em R$ 2,2 milhões. No próximo dia 13 serão realizados pregões para venda de dois imóveis em Minas Gerais, e dia 16, serão leiloados 16 imóveis na Bahia. Para quem estiver interessado nos imóveis da Bahia, a regulamentação está à disposição nas agências detentoras dos bens: Agência Barreiras, Agência Bom Jesus da Lapa, Agência Ibotirama, Agência Luiz Eduardo Magalhães, Agência Riachão da Neves, Agência São Desidério, Agência Urc Barreiras. Em Minas Gerais, o edital estará disponível na Agência Monte Azul. A maioria dos bens leiloados são imóveis da área rural e os lances mínimos foram definidos a partir de R$ 19.600,00. Para maiores informações, consulte os links abaixo.