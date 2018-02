Banco do Brasil liberará R$ 5 bilhões em agosto para o agro O vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, Ricardo Conceição, informou nesta quinta-feira que a instituição liberará R$ 5 bilhões durante agosto como parte da execução do Plano Agrícola e Pecuário 2006/07. Conceição divulgou a informação durante reunião com empresários e dirigentes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele lembrou que o plano de safra prevê o aporte de R$ 33 bilhões por parte do Banco do Brasil dentro de um total de R$ 60 bilhões, que financiarão a agricultura empresarial e familiar, neste período. Conceição disse ainda que R$ 760 milhões foram aplicados desde julho no Brasil, dos quais aproximadamente R$ 100 milhões foram destinados ao Rio Grande do Sul. Além de Conceição, participaram também da reunião o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca.