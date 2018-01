Banco do Brasil lidera ranking de processos no TST O Tribunal Superior do Trabalho (TST) elaborou o ranking das empresas com maior número de processos ativos no TST em fase de execução. A fase de execução é posterior à fase de conhecimento de uma ação trabalhista, ou seja, inicia-se depois que a Justiça do Trabalho reconhece o direito do trabalhador reivindicado judicialmente. As instituições bancárias figuram com destaque na listagem. Das 30 empresas, nove são bancos, com o Banco do Brasil encabeçando o ranking ao figurar como parte em 969 processos no TST. Em relação aos bancos, o TST levou em conta na estatística as incorporações de outras instituições. É o caso, por exemplo, do ABN Amro Real, que figura em terceiro lugar, com 401 recursos. Para chegar a esse resultado, o TST computou os processos envolvendo os Bancos Real, Bandepe e Sudameris. Da mesma forma, figuram na estatística do Unibanco, que acumula 367 processos no TST (quarto lugar), os Bancos Nacional, Bandeirantes e Banorte. O Bradesco (*) é o nono colocado, com 179 processos, computados os que envolvem os Bancos Bilbao Viscaya Argentaria, Bilbao Viscaya Brasil, Mercantil de São Paulo e Baneb. Já os casos do Banespa (**) aparecem nos números do Banco Santander. Órgãos públicos Assim como os bancos, os órgãos públicos também ocupam lugar de destaque no ranking de processos em execução. O segundo lugar na listagem é ocupado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) -, que registra 683 recursos. A própria União Federal, que aparece em quinto lugar, figura em 299 processos. A Rede Ferroviária Federal, que foi extinta este mês através da Medida Provisória nº 246, vem em sexto lugar, com 255 recursos em execução. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) ocupa a 13ª posição na listagem, com 117 processos, logo após a Caixa Econômica Federal, com 129. O Incra e o Serpro encerram o ranking empatados, ambos com 30 recursos cada. Os Estados do Rio Grande do Sul, com 69 processos, Rio Grande do Norte, com 64 processos, Piauí, com 59 processos, e a Bahia, com 57 processos, são os únicos que figuram nesse ranking, ocupando os 16º, 17º, 18º e 19º lugares, respectivamente. Entre os municípios estão Manaus, no 18º lugar com 59 processos, São José de Ribamar (MA), 25º colocado com 38 processos, e Itapecu-Mirim (MA) com 33 processos, ocupando a 28ª posição no ranking. Duas empresas de transporte de valores - a Proforte S/A e a Seg Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A - ocupam lugar de destaque no ranking - sétimo e oitavo, respectivamente, com 251 e 199 processos. O ranking do TST enumera os processos em que as empresas figuram como parte, sem especificar se estão na condição de recorrentes ou de recorridas. Esta é a relação completa das empresas e a colocação que ocupam no ranking do TST: 1º - Banco do Brasil S/A - 969 2º - Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 683 3º - Banco ABN Amro Real S/A - 401 4º - Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A - 367 5º - União Federal - 299 6º - Rede Ferroviária Federal S/A (em Liquidação) - 255 7º - Proforte S/A Transporte de Valores - 251 8º - Seg Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A - 199 9º - Banco Bradesco S/A* - 179 10º - Instituto Candango de Solidariedade (ICS) - 151 11º - Banco Santander S/A** - 140 12º - Caixa Econômica Federal (CEF) - 129 13º - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - 117 14º - Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (FASE) - 93 15º - Banco Nossa Caixa S/A - 70 16º - Estado do Rio Grande do Sul - 69 17º - Estado do Rio Grande do Norte - 64 18º - Estado do Piauí - 59/Município de Manaus - 59 19º - Estado da Bahia - 57 20º - Fiat Automóveis S/A - 52 21º - Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) - 51 22º - Ministério Público do Trabalho da 14ª Região - 46 23º - Banco do Nordeste do Brasil S/A - 45/Banco Econômico S/A (Em liquidação extrajudicial) - 45 24º - Ferrovia Centro-Atlântica S/A - 39 25º Geoteste Ltda.- 38/Município de São José do Ribamar - 38/Teksind do Brasil Ltda. - 38 26º - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) - 35 27º - Belconav S/A - 34/Hospital das Clínicas de Porto Alegre - 34 28º - Município de Itapecu-Mirim - 33 29º - Companhia Brasileira de Distribuição - 32 30º - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) - 30/Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) - 30