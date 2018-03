Banco do Brasil parcela IPTU e IPVA em 48 vezes Os clientes do Banco do Brasil (BB) já podem pagar impostos como IPTU e IPVA em até 48 meses. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela assessoria de imprensa do banco. A operação de financiamento pode ser realizada por meio da linha BB Crediário diretamente nos terminais de auto-atendimento, que oferecem a opção de parcelamento no momento do pagamento dos tributos. A maior vantagem do financiamento, conforme o banco, é que possibilita o pagamento à vista e permite que o cliente obtenha descontos para a quitação em cota única (válido apenas nos tributos que oferecem essa modalidade de redução). O BB Crediário está disponível para clientes que possuem limite de crédito pré-aprovado e oferece taxas de juros competitivas. Para poder financiar o pagamento por meio da linha BB Crediário, é necessário que o órgão emissor do carnê tenha firmado convênio prévio com o Banco do Brasil. Quando isso acontece, os terminais de auto-atendimento do BB reconhecem automaticamente o código do tributo e apresenta as opções de contratação e parcelamento. Nos casos em que não houver convênio entre o órgão responsável pelo tributo e o BB, é oferecida a possibilidade de contratação de outra modalidade de empréstimo.